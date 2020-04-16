موعد جنازة الفنان أحمد دياب

كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن موعد دفن جثمان الفنان الراحل أحمد دياب. ومن المقرر أن يدفن جثمان أحمد دياب بمقابر الخفير فجر يوم الخميس. دياب بمقابر الخفير فجر يوم الخميس. أحمد دياب الذي ولد في التاسع من أغسطس من عام 1945، وتزوج من ابنة رشدي أباظة قبل دخوله عالم الفن وقتها، ولكنه انفصل منذ فترة كبيرة عنها، ويربطهما ولد أنجبته بعد الزواج بسنوات قليلة.

من عام 1945، وتزوج من ابنة رشدي أباظة قبل دخوله عالم الفن وقتها، ولكنه انفصل منذ فترة كبيرة عنها، ويربطهما ولد أنجبته بعد الزواج بسنوات قليلة.

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