نعت نقابة المهن التمثيلية الفنان القدير أحمد دياب، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. ونشر الفنان عادل عزوز عضو نقابة المهن التمثيلية صورة لأحمد دياب، وعلق عليها ناعيًا: تنعي نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان أحمد دياب

انا لله وانا اليه راجعون. التمثيلية صورة لأحمد دياب، وعلق عليها ناعيًا: تنعي نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان أحمد ديابانا لله وانا اليه راجعون. Advertisements يذكر أن الفنان أحمد دياب، مواليد 9 أغسطس 1945، ورحل عن عالمنا عن عمر ناهز الـ 75 عامًا بعدما قدم العديد من الاعمال الفنية المهمة على مدار مشواره الفني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نقابة المهن التمثيلية تنعي أحمد دياب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.