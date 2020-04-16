عاجل .. وفاة الفنان أحمد دياب عن عمر ناهز الـ 75 عامًا

توفي الفنان القدير أحمد دياب عن عمر ناهز الـ 75 عامًا، ولم يتم تحديد موعد تشييع الجثمان أو العزاء. Advertisements وأعلن عمرو محمود ياسين، من خلال حسابه الرسمي على فيس بوك، قائلا: رحيل الفنان أحمد دياب إنا لله وإنا إليه راجعون، بينما جاءت التعليقات بنعيه وسط حزن وصدمة. حسابه الرسمي على فيس بوك، قائلا: رحيل الفنان أحمد دياب إنا لله وإنا إليه راجعون، بينما جاءت التعليقات بنعيه وسط حزن وصدمة. يذكر أن الفنان أحمد دياب، مواليد 9 أغسطس 1945، ورحل عن عالمنا عن عمر ناهز الـ 75 عامًا بعدما قدم العديد من الأعمال الفنية المهمة على مدار مشواره الفني.

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