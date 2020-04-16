يقدم الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، برنامجاً جديداً بعنوان" خط الخير"، على راديو مصر، في شهر رمضان المقبل. وتأتي فكرة البرنامج تماشياً مع الأحداث والظروف الراهنة جراء انتشار مرض الكورونا، وتداعياته على الأسر غير القادرة، من خلال تقديم الأعمال الخيرية من خلال التواصل مع المستمعين ومتابعي البرنامج. القادرة، من خلال تقديم الأعمال الخيرية من خلال التواصل مع المستمعين ومتابعي البرنامج. Advertisements ودور البرنامج خدمي في مساعدة الغارمات وأصحاب الديون، ومساعدة الأسر غير القادرة، ودعم العمالة اليومية المؤقتة، وتجهيز قرابة 1000 من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتجهيز قرابة 500 عروسة، و300 عملية. العمالة اليومية المؤقتة، وتجهيز قرابة 1000 من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتجهيز قرابة 500 عروسة، و300 عملية. ويذاع البرنامج يومياً، ويستقبل مكالمات المستمعين على الهواء، وفي حال تعذر استقبال مكالمات الهواء، يوجد خط شكاوى مسجل يترك المستمع شكوته، ومن ثم يتواصل البرنامج معه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بسبب تداعيات "الكورونا" .. عمرو الليثي يقدم "خط الخير" على راديو مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.