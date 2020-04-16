أحمد مجدي يروج لمسلسله الرمضاني المقبل

نشر الفنان أحمد مجدي صورة جديدة من كواليس مسلسله الرمضاني الجديد، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وعلق عليها قائلا: "زياد.. بيحب ملك لكن عينه زايغة..فرصة تانية..رمضان 2020". لكن عينه زايغة..فرصة تانية..رمضان 2020". Advertisements وفي نفس السياق، كان قد طرح المنتج تامر مرسي البوستر الدعائي لمسلسل "فرصة ثانية"، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2020، والذي يشارك في بطولته النجم أحمد مجدي، ياسمين صبري، أيتن عامر، محمود البزاوي، دياب، إدوارد، ونهال عنبر، المسلسل من إخراج مرقس عادل، وتأليف مصطفى جمال هاشم، محمد سيد بشير، وإنتاج شركة سينرجي. في شهر رمضان المقبل 2020، والذي يشارك في بطولته النجم أحمد مجدي، ياسمين صبري، أيتن عامر، محمود البزاوي، دياب، إدوارد، ونهال عنبر، المسلسل من إخراج مرقس عادل، وتأليف مصطفى جمال هاشم، محمد سيد بشير، وإنتاج شركة سينرجي.

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