هنيدي يتحدى السقا بصورة والجمهور: هيضربك

نشر الفنان محمد هنيدي صورة جديدة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".
وظهر "هنيدي" في الصورة بصحبة النجم أحمد السقا من كواليس تصوير برنامج "اغلب السقا"، مرتديان ملابس كاراتية سوداء، وهنيدي يعلق:" تخيل الحوار "، والجمهوريرد: هيضربك.
يشار إلى أن برنامج "أغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم.
وعلى مدار ساعة كاملة يتباري الضيف مع السقافي كثير من المجالات غير المعتادة، وفي نهاية كل حلقة يتبرع الضيف بالمبالع المالية التي ربحها إلى إحدى الجهات الخيرية.
البرنامج تقدمه رزان مغربي، ويستضيف نخبة من أبرز النجوم منهم محمد هنيدي، عمرو يوسف، غادة عبد الرازق، نيللي كريم، عمرو سعد، وائل جسار، قصي خولي، درة، حمادة هلال، أحمد فهمي، وغيرهم.
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