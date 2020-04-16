ميرنا وليد - بيروت - تعيش الفنانة ياسمين صبري في حيرة وهي التي رتبت أمورها أن يكون زواجها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة بعد عيد الفطر مباشرة لتكون قد اطمأنت على مسلسلها الجديد "فرصة ثانية" وانتهت من التصوير.
لكن بعد إغلاق كافة الفنادق الكبرى والقاعات والطيران ايضا تواجه ياسمين وعريسها ازمة في عدم إقامة حفل زفاف كبير أو دعوة الأهل والأصدقاء وحاليا تدرس ياسمين إن كانت ستقوم بإلغاء حفل الزفاف والإحتفال بعقد القران مع اسرتها فقط أو تأجيل الحفل لحين استقرار الأوضاع وعودة الحياة إلى طبيعتها إلا ان القرار الذي افصحت به للمقربين هو أنه من المحتمل اقامة حفل زفاف بسيط للغاية وسط اسرتها.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن -هل يؤجل كورونا زفاف ياسمين صبري؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.