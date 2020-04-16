خاص الفن -هل يؤجل كورونا زفاف ياسمين صبري؟

ميرنا وليد - بيروت - تعيش الفنانة ​ياسمين صبري​ في حيرة وهي التي رتبت أمورها أن يكون زواجها من رجل الأعمال ​أحمد أبو هشيمة​ بعد عيد الفطر مباشرة لتكون قد اطمأنت على مسلسلها الجديد "فرصة ثانية" وانتهت من التصوير.

لكن بعد إغلاق كافة الفنادق الكبرى والقاعات والطيران ايضا تواجه ياسمين وعريسها ازمة في عدم إقامة حفل زفاف كبير أو دعوة الأهل والأصدقاء وحاليا تدرس ياسمين إن كانت ستقوم بإلغاء حفل الزفاف والإحتفال بعقد القران مع اسرتها فقط أو تأجيل الحفل لحين استقرار الأوضاع وعودة الحياة إلى طبيعتها إلا ان القرار الذي افصحت به للمقربين هو أنه من المحتمل اقامة حفل زفاف بسيط للغاية وسط اسرتها.