ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة التركية ​ديميت أوزديمير​ متابعيها بمقطع فيديو يظهرها وهي تتمرن على رقصة بإيقاع سريع مع شاب ،وقد ارتدت توب قصيرة أظهرت عضلات بطنها المشدودة وسروالا رياضياً وعلقت عليه :"لقد حددت ما أردت القيام به عندما مرت أيام سيئة"، في إشارة إلى أن الرقص هو وسيلتها للتعبير والتنفيس عن مشاعرها وملء وقت فراغها.

وأذهلت ديميت متابعيها بليونتها العالية وتأديتها لحركات تتطلب مهارة أيضاً وتلقت آلاف التعليقات وحقق الفيديو في أقل من 8 ساعات أكثر من مليوني علامة إعجاب.

إشارة إلى أن ديميت تلتزم العزل المنزلي وهو الذي أثر سلباً على علاقتها بحبيبها الذي انفصلت عنه بعكدما أصاب علاقتهما الفتور، فقرر الثنائي الانفصال بكل هدوء.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد ليونة ديميت أوزديمير في الرقص وعضلات بطنها-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.