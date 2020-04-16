فن ومشاهير

ميسي يشترط رحيل بارتوميو لبقائه في برشلونة

0 نشر
محمد عبدالله 0 تبليغ

Advertisements

كتبت أسماء لمنور في الخميس 16 أبريل 2020 01:18 صباحاً - يبدو أن أسطورة ليونيل انضم إلى أعضاء مجلس إدارة النادي الإسباني، الساخطين على طريقة إدارة الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو، وصعّد لهجته وسط القلعة الكتالونية.

فقد ذكرت تقارير إعلامية، الأربعاء، أن النجم الأرجنتيني هدد بمغادرة صفوف نادي برشلونة والانتقال إلى ناد آخر، في حال لم يتحقق مطلب رئيسي له، هو رحيل بارتوميو.

وأوضحت مجلة “دون بالون” الإسبانية أن ميسي طالب باستقالة بارتوميو كشرط لبقائه في “كامب نو”، وإلا سيضطر هو إلى مغادرة النادي مستفيدا من بند يسمح له بالانتقال مجانا في الصيف القادم.

ووفقا لتقرير إخباري، فإن ميسي فقد صبره جراء المشاكل التي بات يعانيها برشلونة، فنيا وإداريا.

وطالب قائد الـ”بلوغرانا” أيضا بتشكيل فريق يمكنه الفوز بالبطولات الموسم المقبل، بعد عجز برشلونة عن تحقيق لقب منذ 5 سنوات.

وأعلن “البرغوث” بغضب أن الكتالونيين “لا يمكنهم الفوز بالكأس ذي الأذنيين مع الفريق الحالي”.

Advertisements

وكان 6 من أعضاء مجلس إدارة نادي برشلونة قد استقالوا بعد أن أخبروا بارتوميو، أنهم غير راضين عن أسلوب الإدارة.

وعبر الستة في رسالة مشتركة، عن “قلقهم من التداعيات المالية المحتملة على الفريق بسبب أزمة ”، كما انتقدوا أسلوب التعامل مع الفضيحة التي أثيرت في شهر فبراير عندما اضطر النادي إلى نفي الاستعانة بشركة لمهاجمة لاعبيه على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما طالب الأعضاء المستقيلون بإجراء انتخابات لاختيار رئيس جديد للنادي.

وبين هؤلاء الأعضاء الستة اثنان من نواب رئيس النادي الأربعة، وهما إيميلي روسود وإنريكي تومباس، أما الأربعة الآخرون فهم سيلفيو إلياس وجوسيب بونت وجوردي كالساميغليا وماريا تايكسيدور.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميسي يشترط رحيل بارتوميو لبقائه في برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا