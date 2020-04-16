تراند اليوم : ريهام سعيد تبكي بسبب هيدي كرم – فيديو

نشرت الإعلامية ريهام سعيد فيديو جديدا عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام للفنانة هايدى كرم تظهر و هى تغنى تحيا مصر للفنان أحمد على تطبيق ” تيك توك “.

كتبت معلقة على الفيديو ” هيدي ابكتيني ..تحيا مصر تحيا مصر”

نال الفيديو إعجاب متابعيها من كل البلاد العربية و كانت تعليقاتهم كالآتي:

تحية للمصر أم الدنيا من الجزائر

تحيا مصر و الشعب المصري الحبيبة ..تحية من السعودية

مغربية وبقول تحيا مصر

تحية طيبة للشعب المصري ????????تحية لكم من بلدي العراق

تحيا مصر تحيا مصر اللهم ارفع عنا البلاء كلنا جميعا يا رب يحفظ مصر

يذكر أن آخر أعمال هيدى مسلسل “كلبش 3” تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.

https://www.instagram.com/p/B_AJiv9lbp-/?igshid=133vdm3frfxau