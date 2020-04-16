تراند اليوم : شاهد.. كيف تحولت شخصية يوسف الشريف في مسلسل النهاية – فيديو

أظهرت صورة خاصة للفنان يوسف الشريف كيف يتحول للظهور بالشكل الذي يظهر به فى مسلسل “النهاية” المقرر عرضه فى موسم رمضان 2020.

وكان الفنان يوسف الشريف تصدر تريند جوجل السعودية وذلك بعد نجاح برومو مسلسله الجديد “النهاية” الذى من المقرر أن يعرض فى رمضان المقبل.

وخطف يوسف الشريف الأنظار إليه من خلال برومو مسلسله الجديد “النهاية” الذى يعد أحد الأعمال التى تعرض فى رمضان المقبل وهو من نوعية أعمال الخيال العملى.

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واستطاع برومو مسلسل “النهاية” أن يحقق مشاهدة عالية عبر اليوتيوب فى أقل من 24 ساعة وتصدر اليوتيوب وحقق مشاهدة 800 ألف.

يذكر ان مسلسل “النهاية” يقوم ببطولته يوسف الشريف وسهر الصايغ وأحمد وفيق وتاليف عمرو سمير عاطف واخراج ياسر سامى.