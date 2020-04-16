تراند اليوم : أشرب يا نمبر وان .. بلاغ ضد محمد رمضان أمام النيابة العامة بسبب الكورونا

يبدو أن الفيديو الجماعي الذي نشره محمد رمضان في أخر يوم تصوير مسلسله “البرنس” ليعلن انهاء تصويره وضعه في أزمة كبيرة.

بسبب لفيديو تلقى رمضان عدة انتفادات لتجاهله قواعد الأمن والسلامة والاجراءات الاحترازية التي شددت عليه الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا.

وفي هذا الصدد تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ للنائب العام ضد رمضان تضمن التالي:

“في ظل الظروف العصيبة التي يشهدها العالم من جراء جائحة فيروس كورونا المستجد، وما تتخذه الدولة المصرية من إجراءات وقائية صارمة للحد من انتشاره، وما يقوم به أبناء الجيش الأبيض من أطباء وممرضين من تضحيات للحد من انتشار هذا الفيروس، خرج علينا المبلغ ضده؛ عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي، بفيديو ظهر فيه وسط تجمع كبير من فريق عمل مسلسله الجديد “البرنس” الذي بلغ عددهم أكثر من 100 شخص للاحتفال بانتهاء تصوير المسلسل سالف الذكر، متجاهلًا في ذلك الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي من أهمها منع التجمعات ووجود مسافات تباعد آمنة بين الأشخاص، هذا بالإضافة إلى عدم ارتداء كل من ظهر في ذلك الفيديو وسط هذا الحشد للكمامات الواقية.