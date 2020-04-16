تراند اليوم : أحمد فهمي ينعي الشهيد البطل محمد الحوفي -صورة

نعى الفنان احمد فهمى، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام الشهيد البطل المقدم محمد الحوفي الذي استشهد في تبادل إطلاق النار مع خلية إرهابية بمنطقة الأميرية أمس.

وكتب أحمد فهمي معلقا على صورة الشهيد التي نشرها: ” البقاء لله .. ربنا يصبر اهله .. رجالة مصر”

وأبدى متابعوه حزنهم على الشهيد، وعلق بعضهم قائلا:

الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته

الله يرحمه

فى الجنة إن شاءالله

يُذكر أن الفنان أحمد فهمي، يُعرض له فى رمضان المقبل مسلسله الجديد “تيمون وبومبا” من تأليف أيمن وتار، ويشاركه البطولة الفنان أكرم حسني.

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وقدّم الفنان أحمد فهمي في رمضان الماضي، مسلسل “الواد سيد الشحات” من بطولته إلى جانب هنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن، ومن إخراج أحمد الجندي.