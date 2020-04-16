تراند اليوم : أم ضحكة جنان .. أسماء أبوليزيد تخطف قلوب متابيعيها علي متن مركب -صورة

نشرت الفنانة أسماء أبو اليزيد عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور “انستجرام ” مجموعة صور لها بصحبة أصدقائها .

وعلقت أسماء على الصور قائلة: أيام ما كنا بنغير جو

ونالت الصور إعجاب عدد كبير من متابعيها وجاءت ابرز التعليقات كالآتى :

بحبك يا سمسم

ربنا يسعد ايامك

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ضحتك جنان

يذكر أنه عًرض مؤخرا لأسماء أبو اليزيد مسلسل “الآنسة فرح” على قناة‎ MBC 4 ‎في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر، وهو إنتاج ‏شركة‎ S Productions ‎لصاحبتها سالي والي، ويعتبر هو النسخة العربية من المسلسل الأميركي الكوميدي الشهير‎ Jane The ‎Virgin.