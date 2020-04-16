أعلن السيناريت عمرو محمود ياسين، وفاة الفنان أحمد دياب، دون ذكر أي تفاصيل عن سبب الوفاة. وكتب عمرو محمود ياسين، من خلال حسابه الرسمي على "فيسبوك" قائلا: "رحيل الفنان أحمد دياب انا لله و انا اليه راجعون"، بينما جاءت التعليقات بنعيه وسط حزن وصدمة. يذكر أن الفنان أحمد دياب، مواليد 9 أغسطس 1945، ورحل عن عالمنا عن عمر ناهز الـ 75 عاما بعدما قدم العديد من الأعمال الفنية المهمة على مدار مشواره الفني. Advertisements قد يهمك أيضا: وفاة نجمة عربية شابة بشكل مفاجئ وفاة جدة المطربة أنغام ووالدة المايسترو محمد على سليمان

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة الفنان أحمد دياب عن عمر يناهز الـ 75 عاما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.