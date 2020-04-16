القاهرة - لايف ستايل
حققت أغنية "حياتي مش تمام" للفنان رامي صبري، 7 ملايين و955 ألف، مقتربة من 8 ملايين مشاهدة، على موقع الفيديوهات يوتيوب، بعد طرحها عبر قناته الرسمية في 13 فبراير الماضي.
تقول كلمات أغنية "حياتي مش تمام" لـ رامي صبري: "بروح كتير أماكن وأشوف ناس كتيرة.. ومبجيبش سيرة عنك ف الكلام .. قاطعت خلاص معارفك، وكل اللي عارفك.. ومبقاش فيه بينا سلام أو كلام.. ده انا خاصمت الشوارع اللي مشينا فيها.. عشان يهدى بالي و ارتاح م الالام.. مبسمعش الأغاني ولا بيشغلوني.. المشاعر دي تاني ولا عندي اهتمام".
"حياتي مش تمام" كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي جلال الحمداوي، وتريات: تامر غنيم، ومهندس صوت: محمد عدس - محمد اسماعيل - سادو، وتم التسجيل بإستوديوهات صوت الحب، وإنتاج أر ميوزك بروداكشن 2020.
قد يهمك أيضا:
رامي صبري يتخطى الـ 5 ملايين مشاهدة بـ حياتي مش تمام
رامي صبري يكشف مفاجأة جديدة بشأن أغانيه في 2020
كانت هذه تفاصيل خبر "حياتي مش تمام" لـ رامي صبري تقترب من 8 ملايين مشاهدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.