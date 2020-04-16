شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يقدم 10 أغنيات فى مسلسل "البرنس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم أحمد سعد كواليس تعاونه مع النجم محمد رمضان بعدد من الأغنيات تتناسب مع مسلسله الدرامى الجديد "البرنس" بعد أن طرح واحدة منها اليوم الأربعاء، عبر قناته على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وتحمل اسم "مين يلومنا".

وتحدث أحمد سعد عن كواليس تعاونه مع محمد رمضان في مسلسل "البرنس".. وقال فى تصريحات إعلامية إن البداية جاءت عندما استمع محمد رمضان لإحدى الأغنيات الجديدة الخاصة بى، وأبدى إعجابه بها، ثم عرضها على المخرج محمد سامى، الذى أبدى إعجابه بها هو الآخر.

وأضاف أن المخرج محمد سامى اتصل به من أجل ضم الأغنية إلى المسلسل بالرغم من أنهم كانوا قد استقروا على تترات المسلسل.

وتابع أن الاتفاق فى البداية كان على أغنية واحدة فقط، ولكن الأمر انتهى بتسجيل 10 أغنيات، اثنتان لتتر البداية والنهاية، و 8 أغنيات سيتم عرضها خلال أحداث المسلسل.

وأشار إلى أن اغنية "مين يلومنا" التى طرحت اليوم هى أغنية دعائية للمسلسل وليست من تترات العمل.

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واوضح أن أغنية تتر النهاية تحمل اسم "مفيش حاجة صعبة" من كلمات محمد المصري، وألحان وليد سامي، وتوزيع عمرو الخضري، وصولو اورج محمود شاهن، وناي محمد عاطف، وقانون عمرو الصواف، جيتار مصطفى نصر، وبيز جيتار علي التركي.

وأوضح أن أغنية تتر البداية تحمل اسم "العشم" وهى من كلمات عادل السيد، وألحان تامر كروان، وتوزيع طه الحكيم، مشيرا إلى أن باقى الأغنيات التى تعرض خلال أحداث المسلسل من كلمات وألحان هيثم نبيل.

يذكر أن مسلسل البرنس بطولة محمد رمضان، صفاء الطوخى، أحمد داش، عبدالرحمن أبوزهرة، ريم سامى، أحمد زاهر، دنيا عبدالعزيز، نجلاء بدر، روجينا، وإدوارد، تأليف وإخراج محمد سامي.