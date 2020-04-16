شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان أحمد دياب زوج ابنة رشدى أباظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى منذ قليل الفنان القدير أحمد دياب عن عمر يناهز 75 عاماً، وهو زوج قسمت ابنة النجم الكبير الراحل رشدى أباظة، ولم يتم تحديد موعد تشييع الجثمان أو العزاء.

تميز الفنان أحمد دياب بتقديم شخصية رجل الأعمال فى العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية، حيث شارك فى مسلسلات "أين قلبى" مع يسرا، "حجر جهنم"، و"سلسال الدم 4و5" و"حق مشروع" و"الجماعة 2" بشخصية حيدر باشا، و"أنا شهيرة أنا الخائن"و"عفاريت عدلى علام" و"أستاذ ورئيس قسم" مع الزعيم عادل إمام.

Advertisements

ومن الأعمال السينمائية شارك فى أفلام "بوبوس" مع الزعيم عادل إمام.