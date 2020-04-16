شكرا لقرائتكم خبر عن "الكاهن" لـ هانى سلامة ودرة يخرج من الخطة بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر صناع فيلم "الكاهن" من بطولة هانى سلامة ودرة تأجيل موعد تصويره خلال الفترة الحالية بسبب أزمة فيروس كورونا، حيث كان من المفترض إنطلاق تصويره بعد شهر رمضان مباشرة، والعمل من تأليف محمد ناير، وإخراج عثمان أبو لبن، ويشارك فى البطولة محمد ممدوح "تايسون".

وكانت أخر أعمال درة السينمائية فيلم "يوم وليلة"، للمخرج أيمن مكرم، وتأليف يحيى فكرى، من بطولة خالد النبوى وأحمد الفيشاوى وحنان مطاوع وخالد سرحان، ومحمد عادل، وآخرون من النجوم، ودارت أحداثه حول أحد أمناء الشرطة، الذي يتولى البحث في بعض القضايا الاجتماعية، وخاصة تلك القضايا التي تتعلق بأزمات الفقراء داخل مولد السيدة، والمشاكل التي يتعرضون لها.

Advertisements

وعرض لدرة مؤخراً مسلسل "بلا دليل" على قناة cbc من 45 حلقة وشارك في بطولته خالد سليم وحازم سمير وإسلام جمال وعمر الشناوي ونيقولا معوض وديانا هشام وجمال عبد الناصر وأشرف زكي ومحمد لطفي شاهين تأليف انجي علاء وإخراج منال الصيفي وإنتاج سينرجي.

وكان آخر ظهور لدرة في دراما رمضان، بمسلسل "نسر الصعيد" مع النجم محمد رمضان وتأليف محمد عبد المعطى وإخراج ياسر سامى، وشارك في بطولته وفاء عامر، وسيد رجب، ودينا، وعائشة بن أحمد، وعايدة رياض، ومحمد عز، باسل الزارو، ومها أبو عوف، وصبري عبد المنعم، وعماد زيادة، ويوسف عثمان، ومؤمن نور، وهاجر أحمد، ومحمد حاتم، وأسماء جلال، وهاجر عفيفى.