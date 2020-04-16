بالفيديو: أقوى رسالة تعبّر عن إحساس المرأة من نادين الراسي

نشرت الفنانة نادين الراسي فيديو على تطبيق تيك توك ظهرت خلاله وهي تبكي في مشهد تمثيلي مؤثّر، وبلوك طبيعي وبسيط من دون مكياج داحل الحجر المنزلي. وقد أظهر الفيديو قدرات تمثيلية عالية لدى نادين، حيث بدت وهي تبكي بشكل عفوي، الأمر الذي أشاد به المتابعون، معبرين عن حبّهم لنادين واشتياقهم لها، مطالبين بعودتها قريبًا إلى الشاشة، ومن بين المعلقين كانت الفنانة ماغي بو غصن والإعلامية ريما نجيم. Advertisements وكانت نادين قد ظهرت يوم أمس ببث مباشر على انستغرام من منزلها مع الإعلامي رجا ناصر الدين الذي ظهر هو الأخير من منزله أيضًا، حيث تحدثا عن مواضيع عدّة في الفن والسياسة وأزمة الكورونا والحجر المنزلي...

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