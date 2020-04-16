وائل كفوري يكتب قصيدة عن البصل

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يكثف الفناتن وائل كفوري تواجده على " تويتر"، حيث يقوم بكتابة قصائد باللهجة العامية، من وحي الاحوال التي يعيشها لبنان والعالم.
فمع الأزمة الاقتصادية الحادة التي يعيشها لبنان، وارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية بشكل كبير من بينها البصل الذي ارتفع أربعة اضعاف بعد ان كان من ارخص السلع، قام الفنان وائل كفوري بتأليف قصيدة عن البصل فكتب عبر حسابه على " تويتر":
قّديش صرنا يـا بصل عَـم نِـشتهيك
غلّيت سعرَك عالبشر شو صار فيك؟
كـنّـا نـصَفّـي دمـوع لـمّـا نقَشـرّك
صرنا نصَفي دمـوع حتـى نشتريك
وجاءت تغريدة وائل ردا على تغريدة لصديقه الشاعر حبيب بو أنطون الذي كتب من وحي الأزمة الاقتصادية:
بِ جيابنا من بعد ما الفقر اتّصَل
لا تسألو بْ لبنان عِنَا شـو حَصَل
مـش بس طـارو كـل مصريّاتـنا
مـا عـاد فينا نشتري كيلو بـصَل
يذكر أن وائل مبتعد منذ مدة طويلة عن الساحة الفنية وقد قام مؤخرا بالتبرع لاكثر من جمعية في اطار الجهود الساعية لمكافحة الاضرار الناجمة عن فيروس كورونا.
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