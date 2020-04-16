خبر جميل لمحبي مسلسل "المؤسس عثمان"

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بعد غياب أسبوعين، استأنف طاقم مسلسل "المؤسس عثمان" للنجم بوراك أوزجيفيت، تصوير المسلسل اليوم مع اخذ الاجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.
وكانت الحلقة 18 قد تأجلت، ونفت القناة الناقلة للمسلسل عرض المسلسل خلال الفترة المقبلة بعد ان تم إيقاف تصوير المسلسل بسبب فيروس كورونا.
وبعد أن أعلنت القناة ان المسلسل سوف يتم إيقافة لمدة لا تقل عن أربع أسابيع، فوجىء المشاهدون بأن القناة لم تعرض الحلقة الثامنة عشر بعد ان قامت بطرح الإعلان الرسمي للحلقة عبر إنستغرام.
ومع استئناف التصوير، لم يعرف بعد ما إذا كانت القناة ستعاود بث المسلسل ام انه سيغيب في الاسابيع المقبلة.
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