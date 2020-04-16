بالأرقام: سيلينا جوميز تتقاضى سعرا خياليا للبوست الواحد على انستقرام



‏كشفت وسائل إعلام غربية أن سعر الإعلان للبوست الواحد في صفحة سيلينا غوميز على انستقرام هو 800 الف دولار (3 مليون ريال).



وتعتبر سيلينا من اثرى الفنانين، فقد اشترت قصراٍ جديدًا بقيمة 4.9 مليون دولار لتقضي الحجر المنزلي فيه.



ويحتوي القصر على 6 غرف نوم و10 حمامات. فضلا عن صالات ترفيه وحمام سباحة وحدائق حوله.



وقد أصبح لديها جيران جدد، حيث يسكن في الحي نجما الـYouTube لوغان بول وجيمس تشارلز.



يذكر ان سيلينا أعلنت قبل أيام، أنها مصابة بمرض نفسي هو "الاضطراب ثنائي القطب".



وقالت المغنية التي تبلغ من العمر 27 عامًا إنها ورغم الصدمة الكبيرة التي انتابتها فور معرفة المرض الذى تم تشخيصه من قبل الأطباء إلا أنه حالياً تتعايش معه وتتلقى العلاج اللازم.

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وحاولت غوميز تخفيف وقع الصدمة على جمهورها، واكدت أن لكل مشكلة جانبها الإيجابي.



سيلينا جوميز اشارت إلى أنها علمت بمرضها المفاجىء أثناء زيارتها إلى مستشفى ماكلين، وهو مركز لأبحاث الطب النفسي وعلم الأعصاب في ماساتشوستس وواحد من أفضل المستشفيات العقلية في العالم، وعلمت أن هذا المرض هو سبب اكتئابها خلال الفترة الأخيرة، وقالت إنها تخضع لجلسات علاج حالياً للمرور من تلك المرحلة.