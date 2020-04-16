

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي منذ أمس خبر زواج الفنان فارس كرم، الذي سارع عبر مكتبه الإعلامي إلى نفي الخبر.

" الجميلة" علما من مصادر موثوقة، أن الخبر مؤكّد وان فارس كرم تزوّج بالفعل من ابنة قريته جزين، وقد تم الاحتفال بالزفاف ضمن العائلتين، مع تعذّر توسيع الدائرة بسبب انتشار فيروس كورونا والتزام الجميع بالحجر المنزلي. Advertisements

العروس تدعى هبة عزيز عمرها ٣٥ عاما، وتعمل مدرسة في إحدى مدارس مدينة جزين، وقد قامت بإلغاء حسابها على الفايسبوك فور انتشار خبر الزواج.

ويبقى السؤال، لماذا ينفي فارس خبر زواجه؟ والأهم لماذا الغت العروس حسابها على الفايسبوك.

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كانت هذه تفاصيل خبر رغم نفيه الخبر... " الجميلة" تتحرى عن حقيقة زواج فارس كرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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