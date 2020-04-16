محمد نجاتي يهاجم داليا البحيري بسبب العمال:"لو مش عاجبك اصرفي عليهم"

هاجم الفنان محمد نجاتي، الفنانة داليا البحيري بسبب تصريحاتها الجريئة التي اطلقتها مؤخراً، والتي تخص عمّال اليومية، الذين يملأون شوارع القاهرة، بالرغم من تحذيرات الحكومة المصرية بالبقاء في المنزل خوفاً من تفشي فيروس كورنا.

وقالت داليا البحيري أنه لابد من حظر تجوّل كامل حتى يجبر هؤلاء الاشخاص البقاء في المنزل، كما أنها وجهت لهم بعض الشتائم التي اثارت غضب الكثيرون.

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ومن جانبه، ردّ الفنان محمد نجاتي علي تصريحات داليا وأكد أن هؤلاء الاشخاص يخرجون من منازلهم من أجل لقمة العيش، خاصة أنه ليس لهم اجر شهري ثابت، كما أنهم لا يمتلكون من المال الذي يجعلهم يجلسون في بيوتهم، لذلك فهم مضطرين للنزول كل يوم حتي ينفقون علي ابناءهم وزوجاتهم.

وانهي نجاتي حديثه لداليا البحيري قائلًا: "لو مش عاجبك اصرفي عليهم انتي وهم هقعدوا في بيوتهم ".