شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. العمل الجديد لفنانات اليمن ضمن سلسلة فن يمني عن بعد والان مع التفاصيل

الأربعاء 15 أبريل 2020 ضمن سلسلة فن ييمني عن بعد طرح العمل الجديد لفنانات اليمن ، وننشر الفيديو والذي يحتوي على بعض اعمال الفنانين وهم..

ميدلي لبعض أعمال الفنان الراحل محمد سعد عبدالله فكرة وإعداد وإشراف عبدالله آل سهل غناء رحاب قطابر نورهان خالد شيماء إبراهيم هاجر نعمان علا الناصري Advertisements كمنجه وعود عبدالله ال سهل تقسيمة عود هيثم الحضرمي ناي مرسيل طارش كورد وبيز مروان الحمادي مكس وماستر أبو بكر البشيري مونتاج أكرم باعلوي

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