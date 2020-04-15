فن ومشاهير

شاهد.. العمل الجديد لفنانات اليمن ضمن سلسلة فن يمني عن بعد

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 15 أبريل 2020

ضمن سلسلة فن ييمني عن بعد  طرح العمل الجديد لفنانات اليمن ، وننشر الفيديو والذي يحتوي على بعض اعمال الفنانين وهم..

 

ميدلي لبعض أعمال الفنان الراحل

 

محمد سعد عبدالله

 

 

فكرة وإعداد وإشراف

عبدالله آل سهل

 

غناء

رحاب قطابر

نورهان خالد

شيماء إبراهيم

هاجر نعمان

علا الناصري

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كمنجه وعود

عبدالله ال سهل

 

تقسيمة عود

هيثم الحضرمي

 

ناي

مرسيل طارش

 

كورد وبيز

مروان الحمادي

 

مكس وماستر

أبو بكر البشيري

 

مونتاج

أكرم باعلوي

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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