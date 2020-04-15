هيا مرعشلي تدخل في سجالات واتهامات وتتعرض لموقف عصيب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عاشت النجمة السورية الشابة هيا مرعشلي منذ ايام قليلة أوقاتاً عصيبة جدا ربما لن تغيب عن ذهنها نهائياً بحسب ما أخبرت به جمهورها، وبجرأتها المعتادة أصرت على أن تبرز الحقيقة وتسلط بقعة الضوء على التقصير الذي كاد أن يودي بحياة إنسانة عزيزة عليها كما قالت عندما ظهرت بفيديو بث مباشر عبر إنستغرام وعلامات التأثر واضحة عليها.

وأوضحت هيا بدقائق قليلة من خلال الفيديو أنها صباح الإثنين قامت بطلب الإسعاف لإنقاذ والدة صديقتها التي كانت بزيارة لمنزلها، وخلال الزيارة أصيبت بجلطة قلبية وبدأت حالتها بالتدهور مع ظهور أعراض الجلطة مثل خروج الزبد من فم المريضة وبدء الشلل في عدة أجزاء بجسدها فما كان من هيا إلا اللجوء للإسعاف كونه لا يوجد في المنزل إلا المريضة وفتاتان هي إحداهن.

وقالت مرعشلي: "دقائق قليلة ووصل الإسعاف وهو عبارة عن فريق مكون من ثلاثة أشخاص، دخلوا إلى المنزل وبدؤوا بإجراء تحقيق مع المريضة وسؤالها عن اسمها وعمرها دون القيام بأي مساعدة وعندما حاولنا الاستفسار منهم عن سبب عدم القيام بأي حركة رد علينا أحد المسعفين (مو شغلك)".

وتابعت: "بعدها سكتنا وبقينا في مكاننا منتظرين منهم أي تصرف لكن عبثا، فقط قاموا بطرح عدة أسئلة وتركها على الأرض وعندما هموا بالرحيل طلبنا منهم فقط نقلها لأقرب مستشفى لكن رفضوا وحتى أنني هددتهم بنشر ما يحدث لكنهم لم يهتموا نهائياً".

مرعشلي أكدت عدة مرات أنها لم ترد الإساءة لمنظمة الهلال الأحمر العربي السوري نهائياً بل على العكس نوهت إلى أن ما جرى هو خطأ فردي من مجموعة مسعفين غير مسؤولين ولا يملكون إنسانية كافية على حد تعبيرها، كونهم قاموا بترك سيدة عمرها تخطى الـ 55 عاما على الأرض وهي مصابة بجلطة قلبية وذهبوا متناسين ما عليهم من واجب تجاه أبناء البلد.

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الهلال الأحمر يرد

بعد يوم على الفيديو الذي نشرته هيا مرعشلي؛ نشر الهلال الأحمر فيديو لأحد المسعفين الذين تواجدوا في منزل هيا الذي أوضح حقيقة ما حدث معهم بعدما تم طلبهم للإسعاف. وأكد بأن مرعشلي وصديقتها قامتا بالتهجم عليهم، وطلبتا منهم مغادرة المنزل بشكل غير لائق، وبأسلوب غير جيد خلال قيامهم بواجبهم، مشدداً على جهوزية كل أعضاء الهلال الأحمر للقيام بأية مهمة إسعافية وإنسانية، معتبراً أن ما حصل فاجأهم خاصة وأنهم بدؤوا بإجراء الفحوص الطبية للمريضة فور وصولهم إلى المنزل.

وبعد ما قاله المسعف عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ أطلت هيا مرعشلي ببث مباشر آخر تنفي كل ما ذكره المسعف جملةً وتفصيلاً، وأكدت أنها لم تمتلك نية الهجوم على المنظمة الإنسانية ولا مصلحة لها بذلك أصلاً، بل أرادت فقط الإضاءة على تقصير فردي لا يمثل المنظمة، وأعربت عن تفاجئها من رد المنظمة غير المنطقي بحسب وصفها، في الوقت الذي كانت تنتظر منهم الاعتذار أو التوضيح بدلاً من الهجوم.

كذلك استغربت مرعشلي خلال الفيديو وصف أحد أفراد الهلال الأحمر الحالة بأنها "فقاعات شهرة" مشيرة إلى أنها لم ترد تحويل القصة إلى جدال شخصي، معتبرة أن من تفوه بهذا الكلام هو فقاعة من الوهم لن ترى الحقيقة.