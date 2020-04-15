عمرو سعد يشكر والدته بعد استقبال مقابر أسرته لضحايا كورونا

في لفتة نبيلة وإنسانية، أعلن الفنان عمرو سعد عن انتهائه من تجهيز المدافن الخاصة بأسرته لاستقبال الحالات المتوفية من الأطقم الطبية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأوضح عمرو سعد خلال أحد البرامج أن الدعم النفسي مهم للأطباء خاصة وأنهم خط الدفاع الأول للعالم كله فى مواجهة وباء فيروس كورونا، ويجب أن نحترم الأطباء ونقدرهم، مؤكدًا أن الأطباء يتعاملون يوميًا مع مصابي فيروس كورونا المستجد يوميًا بكل شجاعة.

ونشر الفنان عمرو سعد عبر صفحته على موقع فيس بوك صورة للدمافن وعلق: بسم الله الرحمن الرحيم : هلْ جزاءُ الِإحْسَانِ اِلاّ الإحْسَان ُ فَبِأَي ّ آلاءِ رَبكُما تُكَذِبانً* بحمد الله انتهينا من تجهيز المدافن الخاصة بالعائلة لاستقبال المحتاجين من الأطقم الطبية، وهم اصحاب الفضل والذين احسنوا ومازالوا يحسنون بكل مهنية وحب وضمير إلينا فهم خط الدفاع الرحيم للإنسانية.

وأضاف عمر سعد: 00201006954435 ده رقم لتطبيق الواتساب فقط للتواصل مع الحالات إن شاء الله والترتيب.. شكرا طبيبات وأطباء مصر وشكرا للفرق الطبية المعاونة ..، وشكرا لأمي وأفراد أسرتي".

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