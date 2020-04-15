محمد أمين يشارك في المسلسل اللبناني «أولاد أدم»

يشارك الفنان المصري الشاب محمد أمين كضيف شرف، في المسلسل اللبناني "أولاد أدم" من تأليف رامي كوسا، إخراج الليث حجو.
والمسلسل بطولة ماغي بوغصن، ومكسيم خليل، ودانيلا رحمة، والممثل السوري قيس الشيخ نجيب، ومجموعة من النجوم العرب ومن المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.
يذكر ان محمد أمين هو واحد من اشهر "الانفلونسر" المصريين والذي قدم العديد من الفيديوهات على قناته على اليوتيوب وحققت مشاهدات اكثر من 100مليون مشاهدة.
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