شاهد مصطفى قمر ينشر أول فيديو له على "التيك توك"

نشر الفنان مصطفى قمر عبر حسابه الرسمى على تطبيق " تيك توك " أول فيديو له وهو يغنى لانضمامه للتطبيق بناء على طلب متابعينه. وقال فى الفيديو " الناس كلها قالتلى عايزين نشوفك على التيك توك وده حسابى الرسمى و يغنى اخيرا انا على التيك توك ".

ووعد مصطفى قمر جمهوره أنه سيظهر بكثرة على التيك توك بناء على طلبهم. قد يهمك أيضا: مصطفى قمر يرد بقسوة على هجوم من متابع مصطفى قمر وإيمي سمير غانم ضيوف أمير كرارة في "سهرانين"الجمعة

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