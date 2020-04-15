أروى الشاعر تطرح أغنية «حظر تجول» لتخفيف التوتر

مع إعلان العديد من الدول حول العالم الغلق التام وحظر التجول دون تحديد أي موعد لانتهائه بسبب سرعة انتشار فيروس كورونا، قامت الدكتورة الفلسطينية أروى الشاعر، استشاري أمراض القلب والباطنة بطرح كليب جديد بعنوان "حظر تجول"، الأغنية من كلماتها وغنائها وشاركت في التلحين مع الموسيقار جورج جميل والذي قام بالتوزيع، أما الهندسة الصوتية فكانت للمهندس جرجس صبحي، والكليب من إخراج مراد شريف.



وعن سبب طرحها كليبا جديداعن كورونا، قالت: "كطبيبة أعتبر أن الموسيقى لها دور كبير في تخفيف التوتر والاكتئاب وخاصة في زمن الكورونا، فهناك أكثر من ٤٠٠ دراسة طبية من كبرى الجامعات العالمية أظهرت أن الموسيقى تحسن جهاز المناعة، تخفض ضغط الدم وضربات القلب السريعة، تحسن كفاءة الرئتين، وتعزز خلايا الجسم والدماغ، خاصة مع انتشار هستيريا من الخوف والهلع التي أصابت العديد بسبب هذا الفيروس وما قد يكون له من آثار جانبية ولذلك قمنا سابقًا بتقديم أغنية "هستيريا الكورونا" واليوم نقدم "حظر تجول".



وأضافت: "بالرغم من أن الفيروس تمكن من تقييد حريتنا لكنه جعلنا نتأمل ونتذكر كم إننا ما زلنا ضعفاء في القرن الواحد والعشرين، رغم كل ما توصلنا إليه من تكنولوجيا وعلوم، ولكن علي الجانب الآخر أردت أن أبعث الأمل والتفاؤل في قلوب الجميع لمقاومة ذلك الفيروس اللعين بأن نبقى أقوياء ولا نيأس، بل نكتشف ونقدم أجمل وأفضل ما فينا ونلتزم بالنصائح المطلوبة والرياضة التي تقوي مناعتنا".

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