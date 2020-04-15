محمد رمضان ينشر صورة برفقة ابنته الكبرى

القاهرة - لايف ستايل نشر الفنان محمد رمضان صورة عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام برفقة ابنته الكبرى حنين. وكتب معلقا على الصورة: "حبيبتي #حنين_محمد_رمضان بنتي الكبيرة وأول فرحة في حياتي ربنا يحفظها ويحميها هي وعلي وكنز". نالت الصورة اعجاب متابعيه وجاءت تعليقاتهم كالاتى:

ربنا يخليكوا لبعض

عسل جدا ربنا يخليهالك

مشاءالله عليها البنت جميله يشارك محمد رمضان فى رمضان بمسلسل "البرنس" من بطولته وأحمد زاهر، وإدوارد، ومحمد ‏علاء، ومحمد حاتم، ونور، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامي، وسلوى عثمان، ورحاب الجمل، ومروة الأزلي، وهو من تأليف ‏وإخراج محمد سامي‎. Advertisements قد يهمك أيضا: بلاغ جديد ضد محمد رمضان بسبب سيلفي استعراضي محمد رمضان يحدث ضجة جديدة ومطالب بمعاقبته

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