كارول سماحة تنتهى من تسجيل أغنية جديدة فى مصر

انتهت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، من تسجيل أغنية جديدة في أحد استديوهات مصر، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة ولم تعلن عن تفاصيلها لتكون مفاجأة لجمهورها.

وأعلنت "كارول" عن تسجيل الأغنية، وعلقت، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات "تويتر" قائلة: "اليوم سجلنا بالاستوديو في #مصر عمل عربي جديد مشرف.. تسمعونه قريبا".

وكانت كارول سماحة، طرحت كليب أغنية "مش هعيش"، وحقق مليونا و712 ألف مشاهدة بعد طرحه عبر القناة الرسمية الخاصة بها على "يوتيوب"، في منتصف مارس الماضي.

أغنية "مش هعيش" كلمات أمير طعيمة، وألحان إسلام زكي، وتوزيع ألكسندر، وتسجيل صوتي أكرم عادل.

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