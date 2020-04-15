حقيقه تبرعات نجوم برنامج أحمد السقا في رمضان 2020

يشارك النجم أحمد السقا خلال الفتره المقبله بـ "برنامج إغلب السقا" الذي يُعرض علي شاشة "MBC مصر" في رمضان، لينافس من خلاله برنامج رامز جلال الذي يعرض علي نفس القناه.

احداث برنامج إغلب السقا

تدور أحداث "برنامج إغلب السقا" حول مُنافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وعدد من النجوم، لمده ساعة كاملة يتباري الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المُعتادة، وتنتهي الحلقة بتبرع الضيف بالمبالع المالية التي ربحها في البرنامج إلى إحدي الجهات الخيرية.

ضيوف برنامج إغلب السقا

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برنامج أحمد السقا يستضيف عبر حلقاته نُخبة من أبرز النجوم منهم محمد هنيدي، وعمرو يوسف، وغادة عبد الرازق، ونيللي كريم، وعمرو سعد، ووائل جسار، وقصي خولي، ودرة، وحمادة هلال، وأحمد فهمي، ومُعتصم النهار وآخرين، تُقدمه النجمة رزان مغربي.

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