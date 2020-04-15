الإعلامية دعاء صلاح توجه رسالة للمتحرشين على السوشيال ميديا

أعلنت الإعلامية دعاء صلاح، عن استيائها من ظاهرة التحرش عبر السوشيال ميديا، موجهة رسالة لهؤلاء المتحرشين.
وقالت دعاء في فيديو لها: "هى ظاهرة المتحرش الإلكتروني دي هتخلص امتى، انستجرام متحرشين، فيسبوك متحرشين، سناب شات متحرشين، تيك توك متحرشين، هتخلصوا امتى، ربنا ياخدكو".
يذكر أن دعاء صلاح اضطرت مؤخرًا إلى توقف تصوير برنامجها الجديد الذي كان يتم تصوير حلقاته في دبي بسبب وباء كورونا.
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