فن ومشاهير

الإعلامية دعاء صلاح توجه رسالة للمتحرشين على السوشيال ميديا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلنت الإعلامية دعاء صلاح، عن استيائها من ظاهرة عبر السوشيال ميديا، موجهة رسالة لهؤلاء المتحرشين.

وقالت دعاء في فيديو لها: "هى ظاهرة المتحرش الإلكتروني دي هتخلص امتى، انستجرام متحرشين، فيسبوك متحرشين، سناب شات متحرشين، تيك توك متحرشين، هتخلصوا امتى، ربنا ياخدكو".

يذكر أن دعاء صلاح اضطرت مؤخرًا إلى توقف تصوير برنامجها الجديد الذي كان يتم تصوير حلقاته في دبي بسبب وباء .

Advertisements

قد يهمك أيضا:

دعاء صلاح تتحدى كورونا بجلسة تصوير جريئة

دعاء صلاح تمثل أمام القضاء بسبب اتهامها بالتحريض على الفسق

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإعلامية دعاء صلاح توجه رسالة للمتحرشين على السوشيال ميديا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا