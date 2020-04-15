نوال الزغبي تتألق باللون الأسود عبر "انستجرام"

القاهرة - لايف ستايل
نشرت النجمة الذهبية الفنانة نوال الزغبي، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام" صورة جديدة لها ظهرت فيها بلوك بسيط.
علقت نوال على الصورة قائلة: في بعض الأحيان يكون من الجيد الجلوس بمفردي والاسترخاء وعدم التحدث إلى أي شخص.
ونالت الصورة اعجاب الكثير من متابعيها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى:
الوحيدة الي كل ماتكبر تصغر
يلهوي ع جمالك
قمر جدا
وحققت أغنية "القوية" لنوال الزغبي، 3 ملايين و100 ألف مشاهدة، بعد طرحها الأربعاء 12 فبراير، عبر القناة الرسمية لشركة روتان للصوتيات، والمرئيات، على يوتيوب.
أغنية "القوية" لـ نوال الزغبي، من کلمات: مازن ضاهر، ألحان: فضل سلیمان، توزیع: جیمی حداد، میکس وماسترینج: محمد المقهور.
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