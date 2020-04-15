طرح البرمو الرسمى لـ«نهاية» بطولة يوسف الشريف

انتهى النجم يوسف الشريف من تصوير أكثر من 80% من مشاهد مسلسله الجديد "النهاية"، والذي يشارك من خلاله في الماراثون الرمضاني المقبل.

وقال مصدر بداخل العمل، إن المسلسل من المنتظر أن يطرح البرومو الرسمي منه مساء اليوم الإثنين، وبعدها سيتم طرح بوسترات جديدة للمسلسل، ستعتمد في الأساس على عامل الجرافيك بشكل كبير.

تدور أحداث المسلسل في عام 2120، حيث يحاول مهندس التصدي للتكنولوجيا التي أصابت العالم بعد مرور 100 عام من الآن، ولكن يتغير كل شيء حينما يقابل إنسانا آليا مستنسخا منه.

المسلسل من بطولة يوسف الشريف، وعمرو عبدالجليل، وسهر الصايغ، وناهد السباعي، وأحمد وفيق ومن تأليف عمرو سمير عاطف، وﺇﺧﺮاﺝ ياسر سامي.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

الإعلان الدعائي لمسلسل "النهاية" للمصري يوسف الشريف يحتل موقع تويتر بعد دقائق من نشره

سهر الصايغ تُوضِّح أنَّها سعيدة بالتعاون مع ماجدة زكي