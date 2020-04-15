منى ممدوح تستعرض جمالها على إنستجرام

القاهرة - لايف ستايل نشرت الفنانة منى ممدوح صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لمشاركة الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة ساحرة. وظهرت الفنانة منى ممدوح بإطلالة جريئة ومثيرة وأنيقة خطفت بها الأنظار، مرتدية قميص طويل باللون الروز، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج البسيط والهادئ. يُذكر أن أحدث أعمال الفنانة منى ممدوح مشاركتها في فيلم "ولاد رزق 2" من بطولة أحمد عز وعمرو يوسف، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان. كما شاركت منى ممدوح في فيلم "خط الموت"، بطولة علا غانم، وأحمد صلاح حسني، ومحمد سليمان، ومنير مكرم، ومن تأليف وإخراج محمد عادل. Advertisements قد يهمك أيضا: علا غانم تُقدِّم شخصية مُختلفة في "زنزانة 7" منى ممدوح تثير الجدل بإطلالة جريئة

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