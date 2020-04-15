شاهد حمادة هلال يثير الجدل في أغرب ظهور له

القاهرة - لايف ستايل
نشر الفنان حمادة هلال عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام" صورة جديدة وهو يضع ماسك على وجه.
وعلق حمادة هلال على الصورة قائلا : مساء الخير
ونالت الصورة اعجاب كثير من متابعيه وجاءت ابرز التعليقات كالاتى:
ونبي كده قمر وكده قمر
عاجبك انت الماسك دا اوي هاه
مساء القَمر بقا
من جهة أخرى، روج الفنان حمادة هلال لأحدث أغانيه التي تحمل اسم متونسين ببعض ونشر فيديو له عبر حسابه على "إنستجرام".
وكتب حمادة أغنية متونسين ببعض قريبا إن شاء الله حصريا على mbc مصر".
وكان الفنان حمادة هلال شارك فى حملة التوعية ضد فيروس كورونا، بالعديد من الصور والفيديوهات عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.
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