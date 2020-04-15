شيرين عبد الوهاب تنعي شهيد الأميرية بكلمات مؤثرة

حرصت الفنانة شيرين عبد الوهاب، على نعي شهيد الأميرية، محمد الحوفي، الذي استشهد مساء أمس، الثلاثاء بعد تبادل إطلاق النيران من مجموعة إرهابية.
قالت شيرين عبد الوهاب، من خلال حسابها الرسمي على "تويتر" : "حزينة من كل قلبي على خبر وفاة الشهيد محمد الحوفي إمبارح.. بعزي أهله وزملائه وربنا يصبرهم ويطبطب على قلبهم في شدتهم، عاش بطل ومات بطل. ربنا يرحمه برحمته الواسعة".
يذكر أن طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب، أغنيتها الجديدة "مش قد الهوى" من خلال قناتها الرسمية عبر موقع اليوتيوب.
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