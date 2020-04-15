شاهد لوك ياسمين صبري في مسلسل "فرصة تانية"

تستعد الفنانة ياسمين صبري حاليا لعرض مسلسلها "فرصة تانية"، والتقطت صور للترويج للعمل تظهر من خلالها باللوك الخاص بشخصيتها فى المسلسل.

وأطلق المنتج تامر مرسي رئيس شركة سينرجي، الإعلان الدعائي لمسلسل فرصة ثانية الذي يشارك في بطولته النجم أحمد مجدي، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2020.

ويشارك مجدي بطولة المسلسل كل من النجمة ياسمين صبري، أيتن عامر، محمود البزاوي، دياب، إدوارد، ونهال عنبر، المسلسل من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم ومحمد سيد بشير، وإنتاج شركة سينرجي/ تامر مرسي.

قد يهمك أيضا:

ياسمين صبري تصور «فرصة تانية» في القاهرة الجديدة

إنهاء تصوير «فرصة تانية» الأسبوع المقبل