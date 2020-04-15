شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا ودعت نيروبي طاقم La Casa De Papel بعد انتهاء دورها "فيديو وصور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الموسم الرابع من المسلسل الإسباني La Casa De Papel، الكثير من الأحداث المهمة التي ضمت الكثير من المفاجآت والتي كان أهمها هو رحيل الممثلة الإسبانية ألبا فلوريس صاحبة شخصية "نيروبي" عن المسلسل بعد انتهاء دورها في الموسم الأخير بوفاتها على يد قائد حرس محافظ بنك اسبانيا.





وفى مقطع فيديو بلغ مدته أكثر من دقيقتان، حرص طاقم عمل المسلسل الإسباني على توديع "فلوريس" داخل كواليس الموسم الرابع، ونشرت الصفحة الرسمية للشبكة الأمريكية نتفليكس، مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه "نيروب" وهي تبكي لحظة وداعها للمسلسل، وكتبت " 4 أجزاء، لحظات لا نهائية من الحماس، وذكريات لا تُنسى، شكراً ألبا فلوريس".

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وفى سياق متصل، حصل المسلسل الإسباني الشهير La Casa De Papelعلى المركز الأول في تصنيف أكثر المسلسلات مشاهدة خلال عام 2019، وفقاً للتقرير البياني الذي أصدرته الشبكة الأمريكية نتفليكس، في بريطانيا.

وشمل التقرير البياني الذي أصدرته الشبكة الأمريكية، المواسم الثلاثة التي عرضتها نتفليكس للمسلسل الحائز على تقييم 8.5 عبر موقع IMDB، والذي تم تصنيفه كأكثر عمل درامي تم مشاهدته بناءً على عدد المشاهدات لأول دقيقتين من الحلقة خلال أول 28 يوما من عرضه عبر الشبكة.



