شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أزمة المخرج ..وحدتا تصوير لـ "لعبة النسيان" لـ دينا الشربينى للحاق برمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد انسحاب المخرج هانى خليفة من مسلسل "لعبة النسيان" بطولة الفنانة دينا الشربينى، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل، قرر القائمون على المسلسل، إسناد مهمة استكمال المسلسل إلى المخرج أحمد شفيق، وبالفعل دخل "شفيق" موقع التصوير الأيام الماضية، ويكثف ساعات التصوير من أجل الإنتهاء من تصوير أكبر عدد من المشاهد حتى يلحق بالعرض الرمضانى .

وفى نفس السياق، اتجه صناع العمل، لضم وحدة تصوير ثانية على وجه السرعة مع المخرج تامر عشرى، وذلك لسرعة الإنتهاء من تصوير المشاهد التى تحتوى على الحلقات الأولى، حتى يتسنى لصناع العمل إرسال النسخ النهائية من أجل عرض المسلسل.

وعلى وجه السرعة أيضًا اتخذ المخرج أحمد شفيق قرار بضم الفنان أحمد صفوت لأسرة المسلسل، ليقدم شخصية محوريه خلال الأحداث، وذلك بعدما اعتذر النجم أحمد فهمى عن استكمال العمل، لاسيما أنه صور يومًا واحدًا فقط، ثم عاد للبنان ليصور مشاهده في مسلسل "أسود فاتح" مع اللبنانية هيفاء وهبى، ولسوء الحظ علقت جميع البلدان الطيران بسبب جائحة فيروس كورونا، والتي جعلت أحمد فهمى لم يتمكن من العودة لمسلسل "لعبة النسيان" ليكون أحمد صفوت منقذاً للعمل.

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يذكر أن مسلسل "لعبة النسيان" مقتبس من فورمات مسلسل إيطالى، ويكتب له السيناريو والحوار تامر حبيب ويخرجه هانى خليفة ويشارك فى بطولته إلى جانب دينا الشربينى كلا منى أحمد داود، انجى المقدم، رجاء الجداوى، على قاسم وتدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها فى صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضى.