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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشر الشاعر الغنائي أمير طعيمة، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، تغريدة يعلن بها عن أعماله في شهر رمضان 2020.
وكتب طعيمة: "ما تم تسجيله فعليا لرمضان 2020، إن شاء الله والترتيب أبجدي احترامًا لقيمة كل النجوم: أنغام، بهاء سلطان، راغب علامة، سميرة سعيد، محمود العسيلي، مدحت صالح، هاني شاكر، وأعمال أخرى بإذن الله".
يُذكر أن الشاعر أمير طعيمة شارك مؤخرا في كتابة السيناريو والحوار لفيلم الممر، وإنتاج مسرحية عطل فني لشيكو وهشام ماجد وأكرم حسني من إخراج أوتاكا.
كانت هذه تفاصيل خبر بينهم لبهاء سلطان وأنغام.. تعرف على أعمال أمير طعيمة في رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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