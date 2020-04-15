فيديو| دينا حايك تطرح تيزر أحدث أغانيها "ما تعيشا كتير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر : طرحت الفنانة دينا حايك، تيزر أحدث كليباته الغنائية الذي يحمل اسم "ما تعيشا كتير". ونشرت دينا، التيزر عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "‏جديدي أغنية ما تعيشا كتير.. يلا حبايبي خلينا كلنا نحط هيدا الهاشتاق ‎#ماتعيشاكتير". أغنية “ما تعيشا كتير” تغنيها حايك باللهجة اللبنانية، وهى من كلمات منير بو عساف، وألحان تركي، وتوزيع ميشال فاضل، والكليب من إخراج زياد خوري.

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