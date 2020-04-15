رامز أمير يكشف شخصيته في الاختيار: "مسؤولية يا رب أكون قدها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

يشارك الفنان رامز أمير، في دراما رمضان المقبل بمسلسل "الأختيار" الذي يخوض بطولته أمير كرارة.

ونشر رامز، صورة له بملابس الشخصية التي يقدمها بالعمل، عبر حسابه على انستجرام، وعلق: "شرف كبير ومسئولية يا رب أكون قدها.. بطل من أبطال الصاعقة المصرية في ملحمة كمين البرث.. ملازم أول مقاتل بطل محمد طلعت السباعي".

تدور أحداث مسلسل "الاختيار "حول حياة الشهيد البطل العقيد أركان حرب أحمد صابر المنسي، حيث يتناول المسلسل جزءا من حياته الشخصية وكذلك مدى تفانيه في حياته العسكرية والمهنية، وأيضا مواقفه المؤثرة فى ردع الإرهابيين وكف أذاهم عن وطننا، إلى أن استشهد على أيديهم أثناء التصدى لهجومهم.

المسلسل من إنتاج شركة سينرچي للإنتاج الفني، تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، عابد عناني، سارة عادل، أحمد فؤاد سليم، أحمد وفيق، دينا فؤاد.