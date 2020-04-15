9 مسلسلات على روتانا دراما في رمضان.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تجمع قناة روتانا دراما خلال الشهر الفضيل 9 مسلسلات، تتنوع الأعمال بين الرومانسية والتاريخية والدرامية والبدوية والبوليسية المشوّقة.

وتضم قائمة المسلسلات، مسلسل "القمر آخر الدنيا" من إخراج تامر حمزة وبطولة بشرى وهشام إسماعيل وعمرو عابد وساندي وثراء جبييل وحنان يوسف، تأليف سناء هاشم.

وتدور أحداث المسلسل حول اختفاء الحاجة كريمة، ورحلة بحث أبنائها عنها في محافظات مصر المختلفة بتنوعها الثقافي والبصري، ورحلتهم الذاتية داخل أنفسهم واكتشافهم المعنى الحقيقي للترابط الأسري.

ومسلسل "حب عمري" ، وهو من تأليف فداء الشندويلي وإخراج عبدالعزيز حشاد، هو البطولة المطلقة الأولى لهيثم شاكرفي الدراما التليفزيونية، يشاركه في البطولة سهر الصايغ ومنة فضالي ومي القاضي وأحمد كرارة وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل فى إطار رومانسي يجمع الأبطال غير أنها لا تخلو من المطبات والصعوبات.

ومن الأعمال الكوميدية، مسلسل "يا أنا يا جدو" بطولة النجم أحمد بدير، طارق صبري، وسارة سلامة، وتدور الأحداث حول حكاية يوسف الأمير وهو شاب صاحب دم خفيف ومحبوب من الجميع بدأ من تحت الصفر رغم أنه وريث جده الوحيد، ويجمع المسلسل مزيج من المواقف الطريفة.

ومسلسل "شاهد عيان" بطولة حسن الرداد، بسمة، هنا شيحا، محمد لطفي، ووليد فواز، وهو من تأليف أحمد مجدي وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي، وتدور أحداث المسلسل حول حياة ضابط شرطة وعلاقته بزوجته وشقيقاتها، ومقتبس عن عمل أجنبي حصد ردود فعل مميزة حول العالم.

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ومن المسلسلات السورية، "يومًا ما" تأليف فهد مرعي وإخراج عمار تميم، من بطولة جيني أسبر، زهير رمضان، جوان الخضر، وروعه ياسين. تدور تفاصيل القصة في إطار درامي اجتماعي حول فتاة شابة صغيرة اسمها ماريا تفقد أسرتها وتعيش مع الغجر، وتحاول بالتالي الوصول إلى أهلها الحقيقين في ظل تطورات درامية مشوّقة.

"الحب جنون" وهو مقسم إلى حكايات ثلاث، الأولى تحمل عنوان "حوا"، والثانيه تحمل عنوان "متاهات"، والثالثه عنوانها "الحرمان"، وكل واحدة من الحكايات الثلاث تعرض أحداثا درامية وقصص مشوّقة.

وكذلك المسلسل الأردني "رياح السموم"، وتدور أحداثه فى إطار بدوي حول رغبة رداد فى الانتقام لوالده شيخ القبيله على يد زوجته أم مطلق، التي تكتشف نواياه، فتبدأ بالتالي أحداث العمل المشوّقة.

العمل من تأليف سليمان أبو شارب و إخراج سائد بشير الهواري، وبطولة جميل براهمه، صفاء سلطان، منيا قديس، ايمان ياسي وآخرين من نجوم الدراما الأردنية.

ومن ضمن الإنتاجات الأردنية أيضا، مسلسل "الخوابي" بطولة النجم الكبير إياد نصار، الذي يعرض قصص من الريف الفلسطيني ويتناول العديد من القيم الإنسانية والتاريخية التي مر بها الإنسان العربى والأردنى على الأخص. الخوابي تأليف وفاء بكر وإخراج محمد علوان، وبطولة سهير فهد، عبير عيسى، أنور خليل، ومنذر خليل.

وأخيراً تقدم القناة مسلسل "مذكرات عشيقة سابقة" الذي يروي قصة صراع الحب والنفوذ والقوة مع الخيانة والضعف، ويتطرق إلى مواضيع إجتماعية هامة ومتنوعة. العمل تأليف نور شيشكلى ، وإخراج هشام شربتجى وبطولة باسم ياخور، نيكول سابا، كاريس بشار، شكران مرتجى، طونى عيسى.