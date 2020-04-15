في الذكرى الـ110 لأمينة رزق| حادث سيارة أنقذها وحكاية حبها ليوسف وهبي وعلاقتها بمجلس الشورى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

في مثل هذا اليوم، 15 من أبريل، قبل 110 أعوام، ولدت الفنانة الكبيرة أمينة رزق، في مدينة طنطا عام 1910، وانتقلت الطفلة أمينة رزق مع والدتها للعيش في القاهرة لدى خالتها بعد وفاة والدها، كانت أمينة محمد، خالة أمينة رزق التي سُميت على اسمها، أكبر منها بعامين، وكانت أمينة رزق بعمر 8 سنوات في هذا الوقت.

عملت أمينة رزق في المسرح، حيث ظهرت لأول مرة على خشبة المسرح عام 1922، وغنت إلى جوار خالتها في إحدى مسرحيات فرقة علي الكسار في مسارح روض الفرج وكان مسرح علي الكسار من اهم مسارح مصر في هذا الوقت.

بعد ذلك، انتقلت للعمل مع فرقة رمسيس المسرحية، التي أسسها عميد المسرح العربي يوسف وهبي عام 1924، حيث ظهرت في مسرحية "راسبوتين".

تألقت أمينة رزق في السينما والمسرح والتليفزيون، وأصبحت واحدة من أهم ممثلات مصر في كل العصور، وأفضل من جسدت دور الأم بشهادة النقاد.

ونرصد لكم في هذا التقرير معلومات عن الفنانة أمينة رزق:

- في البداية عرفت باسم أمينة النونو، وهذا اللقب للتفرقة بينها وبين خالتها أمينة محمد.

- قدمت أمينة رزق قرابة 500 عملا بين السينما والتليفزيون والمسرح والإذاعة.

- رصيدها السينمائي 152 فيلما ورصيدها المسرحي 210 مسرحيات وفي الدراما 96 عملا تليفزيونيا والإذاعي 178، وللأسف لم يتم تسجيل الكثير منها، خاصة المسرحيات.

- حصلت أمينة رزق على جائزة أحسن ممثلة دور ثان عن فيلم أريد حلا 1975 في المسابقة، التي أقامتها وزارة الثقافة لأفلام العام.

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- كانت الفنانة أمينة رزق قصيرة القامة، حيث كان يبلغ طولها 154 سم فقط.

- كان آخر أعمالها مسلسل "فارس الرومانسية"، الذي يحكي قصة الأديب الراحل يوسف السباعي، والذي عُرض في سنة 2003.

- حكت أمينة رزق لمجلة الكواكب عام 1954، أنها كانت في بداية حياتها ومشوارها الفني وبعد أن حققت بعض النجاح كانت تتمنى أن يكون لها بيتا ملكاً ليريحها من متاعب السكن بالإيجار، وجمعت مبلغا من المال لشراء فيلا صغيرة، واتفقت على الفيلا وذهبت لتدفع الأموال، وفي الطريق اصطدمت سيارتها بسيارة، وفوجئت بأن سائق السيارة الأخرى هو زوج صديقتها، وحكت له عن ذهابها لشراء الفيلا، فأخبرها أن هذه المنطقة، سيتم هدمها بالكامل وأن مصلحة التنظيم ستضع يدها عليها، وقالت: "هكذا أنقذ تصادم سيارتي بسيارة أخرى أموالي الحلال"، من يومها أصبحت تتفاءل بكل شيء.

- وعن قصة حبها ليوسف وهبي، تنفي أمينة رزق ذلك، حيث قالت إنها لم تنظره له يوما من هذا المنطلق، وشهدت على زيجاته الثلاث، قائلة: "ما بيني وبين يوسف وهبي كان إخلاص وود، ولم أرفض الزواج بسببه بالعكس هو تزوج 3 مرات على يدي، لكن أنا كان عندي اعتقاد كامل أن الأسرة مملكة مستقلة عايزة تفرغ تام، والفن أيضًا مملكة أخرى يريد تفرغ تام، أنا طموحي كبير جدًا حياتي كانت كلها الفن والتمثيل وتصقيفة الجمهور".

- قالت إن الفضل لما وصلت إليه يرجع للفنان يوسف وهبي فهو من أوصلها لفتاة في فرقة رمسيس تنطق كلمة أو كلمتين في كل عرض إلى بطلة الفرقة.

- قالت أمينة رزق في لقاء صحفي سنة 1953، إنه أُطلق عليها لقب "عدوة الرجال"، لأنها رفضت الزواج وقررت التفرغ للفن، لأنها مع كل قصة تقدمها كانت ترى ما يفعله الرجال بالنساء بعد الإيقاع بهن.

- خلال مشوارها الفني حصلت أمينة على وسام الاستحقاق من الرئيس جمال عبد الناصر، وفي عام 1991 عيّنت بمجلس الشورى في عهد الرئيس مبارك.

- في شهر يونيو 2003، بدأت رحلتها مع المرض، وتوفيت بعد صراع استمر لمدة شهرين مع المرض، وقد توفيت في المستشفى في أغسطس 2003، عن 93 عاما.