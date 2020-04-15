"الصباح" يعلن عن أعماله برمضان ومصير المسلسلات المتوقفة بسبب "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن المنتج صادق الصباح في بيان صحفي عن أعماله الجديدة، المقرر عرضها في الموسم الرمضاني لعام 2020 ما بين مصر ولبنان والمغرب، وتلك التي توقف تصويرها بسبب أزمة فيروس كورونا وصعوبة استكمالها في الوقت الحالي.

وقال الصباح: "أثّرت أزمة تفشي فيروس كورونا على كل القطاعات لا سيما القطاع الدرامي والفني الذي كان بسباق مع الزمن لدخول الموسم الرمضاني 2020، شركة صبّاح إخوان كانت هذا العام على وشك عرض 9 أعمال تليفزيونية من ضمنها 8 مسلسلات ما بين لبنان مصر والمغرب إضافة إلى برنامج تليفزيوني ضخم هو (إغلب السقا) مع النجم أحمد السقا".

وأضاف البيان: "قرار التعبئة العامة الذي فرضته الدولة اللبنانية إضافة إلى إغلاق مطار لبنان وحدوده حالا دون استكمال معظم الأعمال التي تقوم الشركة بتصويرها في لبنان وبالتالي فإن الأعمال التي تم تأجيل عرضها خلال شهر رمضان المبارك 2020 هي الأعمال التالية:

مسلسل "أسود فاتح" بطولة الفنانة هيفاء وهبي، تقرر تأجيله إلى ما بعد رمضان والسبب الأساسي أن جزءً من ممثليه في مصر ويتعذر حضورهم بسبب إغلاق المطارات.

مسلسل "الهيبة" بطولة الفنان تيم حسن، إذ أنه بالرغم من تنفيذ نحو 70% من مشاهده إلا أن ما تبقى يضم مجموعة كبيرة من الممثلين والحشود بالإضافة إلى مناطق مفتوحة عديدة وعتاد عسكري.

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وأيضا من الأعمال التى توقفت وتم تأجيلها، مسلسل"2020" كون ما تبقّى من مشاهد العمل التي لا تتعدّى 20% ترتكز على أحياء شعبية وعدد كبير من الكومبارس، ومسلسل "من الآخر" بدوره تأجل لعدة أسباب أبرزها التأخر في بدء التصوير لحين انتهاء بطل العمل معتصم النهار من تصوير مسلسل "ما فيي".

أما في المغرب تقوم شركة صبّاح بإنتاج ثلاثة أعمال، ستعرض منها عملين هما "شهادة ميلاد" و "سلامات أبو البنات" أما العمل الثالث "ولاد المرسي" فقد تم إرجاؤه بسبب المشاهد الخارجية المتبقية.

وتابع البيان "في المقابل تمكنت شركة صبّاح من استكمال المسلسل المنتظر سكر زيادة، الذي يجمع النجمتين المصريتين نادية الجندي ونبيلة عبيد إضافة إلى سميحة أيوب وهالة فاخر ومجموعة كبيرة من النجوم ضيوف الشرف، ويعتبر هذا العمل من أضخم الإنتاجات هذا العام، وقد تم شراء حقوق الفورمات من ديزني العالمية عن مسلسل أجنبي بعنوان Golden Girls، وسنتابع هذا العمل المنتظر عبر MBC مصر وتليفزيون دبي".

الشركة تعرض أيضًا عبر قنوات MBC برنامج "إغلب السقا" مع الفنان أحمد السقا الذي استضاف 30 نجماً من مصر لبنان وسوريا.

يُذكر أن معظم المسلسلات التي تم تأجيلها، وحسب البيان، انتهت الشركة من تصوير الجزء الأكبر من مشاهدها، وبعد اجتماعات مكثفة من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة صادق صبّاح مع وزراء الصناعة والثقافة والداخلية والمالية ورئيس المجلس الأعلى للدفاع أبدوا جميعهم اهتماماً كبيراً بصناعة الدراما اللبنانية التي تحقق خطوات متقدمة جداً، وحرصاً على عجلة الدراما اللبنانية ومستقبلها تفهّم الوزراء المعنيون أهمية استكمال تصوير هذه الأعمال، ضمن الشروط الوقائية والصحية المطلوبة وحجر كل فريق عمل في مكان واحد لحين انتهاء التصوير وبالتالي فإن المشاريع التي أرجىء عرضها إلى ما بعد رمضان 2020 سوف يستأنف تصويرها خلال فترة قصيرة، وسيُعلن لاحقاً مع المحطات العارضة وتوقيت عرضها.