بعد نشر السقا بوستر برنامجه.. هنيدي يستعين بـ"كريم عبدالعزيز" ليرد عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

نشر الفنان أحمد السقا، بوستر برنامجه الجديد "اغلب السقا" المقرر عرضه في شهر رمضان على قناة "ام بي سي مصر" .

وكتب السقا، عبر حسابه على تويتر: "استنونا في رمضان بالفورمات العالمي Beat your host، بالنسخة العربية ‎اغلب السقا على شاشات MBC مصر،

مين حيكسبني؟".. ليرد هنيدي عليه قائلا: " قولهم أنا عملت ايه"، مستعينا بمشهد من فيلم أبو علي، لكريم عبدالعزيز.

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برنامج "اغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدى ساعة كاملة، يتباري الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها إلى إحدى الجهات الخيرية.

البرنامج تُقدمه رزان مغربي، ويستضيف عبر حلقاته نُخبة من أبرز النجوم منهم محمد هنيدي، وعمرو يوسف، وغادة عبد الرازق، ونيللي كريم، وعمرو سعد، ووائل جسار، وقصي خولي، ودرة، وحمادة هلال، وأحمد فهمي، ومُعتصم النهار وآخرين.